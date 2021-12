“No tarda en morirse”, Conductora es captada hablando de Silvia Pinal

La conductora de televisión mexicana, Adela Micha, fue captada en video hablando sobre la hospitalización de la actriz Silvia Pinal, quien se contagió de COVID-19 y aseguró que “ya se va a morir”.

Fue durante la emisión de esta mañana “Me lo dijo Adela“, cuando Micha tuvo un descuido en vivo pues no se le avisó que ya estaba al aire.

“Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que ya se va a morir”, expresó Adela Micha respecto a Silvia Pinal.

Ese incidente provocó la molestia de los espectadores, quienes a través de las redes sociales reclamaron a la comunicadora la manera en que se expresó.

“Sí comenté ‘no se vaya a morir’, porque está, es mayor, le da COVID. Tiene 91 años con una falla cardíaca hace seis meses. Y dije ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto”, explicó Adela.

Adela aclaró que ella expresó “no se vaya a morir”, mas no “ya se va a morir”.

Además, desde su cuenta de Twitter, escribió que desea la pronta recuperación de Silvia: “Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será!”.

¿En estado delicado?

La reconocida actriz mexicana, Silvia Pinal, se encuentra internada en un centro de salud de la Ciudad de México, donde se confirmó que está contagiada de coronavirus.

Pinal, de 90 años, fue llevada la tarde del miércoles a un hospital de la capital mexicana luego que sufrió una baja de tensión tras recibir un medicamento.

