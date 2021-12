Montoya: “Es un fracaso porque no llegamos a la final”

Pese al esfuerzo, Antigua no pudo de local e igualó 1-1 ante Malacateco (1-3 en el global) y cayeron eliminados en las semifinales del torneo, los ‘Toros’ enfrentarán al ganador de la serie entre Comunicaciones vs. Municipal en la Gran Final del Apertura 2021.

Malacateco disputará la segunda final de su historia en Liga Nacional, la primera fue en el Clausura 2019, donde cayeron en la final contra Antigua GFC, club al que hoy eliminaron en semifinales del Apertura 2021.

Así celebra el cuerpo técnico y jugadores de Malacateco al clasificar a la final del #Apertura2021 al ganar en el global 3-1 a Antigua GFC en el estadio Pensativo. ⁦@EUDeportes⁩ @Deportes_PN pic.twitter.com/cUgpEVAAdF — Omar Solís (@noel_solis) December 26, 2021

Montoya asume la responsabilidad de la eliminación

El técnico mexicano Roberto Montoya asumió la responsabilidad de la eliminación de Antigua GFC ante Malacateco y lo calificó como un fracaso, teniendo en cuenta que el objetivo principal era ser campeón del Apertura 2021.

“Es un fracaso porque no llegamos a la final y yo soy el responsable de esto. Por supuesto. Dejando a un lado el torneo, es fracaso porque nos trazamos un objetivo y no lo cumplimos. Al final hay que intentarlo, lo intentamos y no se pudo. Hay que hacer un análisis y veremos qué hacer más adelante”, indicó el técnico mexicano.

“Son 180 minutos y ellos sacaron ventaja en la ida con el 2-0, fueron un equipo contundente, y si sumamos los dos partidos ellos fueron mejores allá, es la verdad”, aportó Roberto Montoya en conferencia de prensa.

¿Cuál es el futuro de Roberto Montoya?

“Mañana vamos a reunirnos con el grupo para planificar el próximo torneo, el tiempo de descanso es corto, sabemos que el torneo comienza el 15 de enero”.

“No tenemos planeado cortar acá, hablaremos con la directiva para ver que planes tiene, y con base a eso planificaremos el próximo torneo, esto debe iniciar rápido, hay muchos equupos que ya están en pretemporada, pero los futbolistas merecen un descanso”.

“Mi contrato vence el 31 de diciembre, al final habrá una reunión, pero ellos decidirán si habrá continuidad o no”.

¿Malacateco fue superior?

“Desgraciadamente el historial no miente y Malacateco siempre se nos ha complicado de local y de visita, intententamos, pero no lo logramos, el primer tiempo controlamos, pero el tema anímico nos ganó con el gol de ellos, no hay pretextos, hay equipos que se nos complican”.

Resumen del torneo para Antigua GFC…

“Siempre fuimos un equipo que propuso, la estructura del equipo siempre buscó asemajarse a lo que se hace en Liga MX, fuimos protagonistas, pero hoy desgraciadamente no se nos dio, todo lo que hicimos en el torneo se vino abajo en un partido, no hay memoria en el futbol, pero me quedo satisfecho con lo que hice”.

¿Qué le depara a Antigua GFC?

“La intención de la directiva es que Antigua participe en Concacaf, en la acumulada vamos bien, pero tenemos que seguir sumando e ir por el título y la directiva pretende que Antigua ascienda a nivel internacional”.

