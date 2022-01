VIDEOS. Así recibieron las diferentes ciudades del mundo al 2022

Las diferentes ciudades del mundo celebraron la llegada del 2022 con festividades de todo tipo, en su mayoría restringidas por la pandemia de Covid-19, aunque con tímidos signos de esperanza.

La aparición de la nueva variante Ómicron del coronavirus, particularmente más contagiosa, llevó al planeta a superar, por primera vez, el millón de contagios diarios, orillando a decenas de países, especialmente en Europa y a EE. UU. a decretar nuevas medidas.

En París, Francia, donde se canceló el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja, miles de personas, mucho menos que antes de la pandemia, pasearon por los Campos Elíseos, donde la policía controlaba el uso de mascarillas, nuevamente requerido.

En Madrid, España, la tradicional fiesta ante la Puerta del Sol reunió a unas 7 mil personas para comer uvas al son de las 12 campanadas de la medianoche, que daban la bienvenida al 2022.

