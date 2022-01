Eduardo Verástegui se recupera del COVID-19 y lanza polémico mensaje

Eduardo Verástegui reveló haber dado positivo a Covid-19, enfermedad de la cual ya se ha recuperado satisfactoriamente. Sin embargo, ahora ha generado un nuevo escándalo.

El actor fue duramente atacado por cibernautas luego de dar a conocer que era positivo al virus, lo que lo hizo explotar y desahogarse.

“No me inyecté, me dio Covid-19 y ya lo superé. Ahora estoy más fuerte que nunca. No sean envidiosas, querían que me fuera mal, lo siento, me fue muy bien y estoy al 100”, escribió en Twitter el actor.

Luego de expresar su opinión y discutir con sus seguidores, Eduardo Verástegui aprovechó la atención que tenía para hablar sobre el cambio climático.

El cambio climático es otra gran mentira. Con esto no quiero decir que no debemos de cuidar de nuestro planeta. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 1, 2022

“Amigos, el cambio climático en el planeta es una constante, en eso no hay nada nuevo. Desde que el mundo fue creado ha habido cambios en el clima. LO NUEVO es que quieran usarlo ideológicamente”, señaló.

Amigos, el cambio climático en el planeta es una constante, en eso no hay nada nuevo. Desde que el mundo fue creado ha habido cambios en el clima. LO NUEVO es que quieran usarlo ideológicamente. (1de4) — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 2, 2022

“Sí. Usan ideológicamente al cambio climático tomando elementos de verdad (cambios reales) para meter mentiras y confundir, con una ideología que ya se convirtió casi en nueva religión, llena de eslóganes vacíos. Y de muerte […]”, comentó y agregó que al cambio climático lo utilizan para confundir a la población y mantenerla bajo un control.

Asimismo, Verástegui tras su opinión arremetió contra los seguidores que no opinan igual que él: “¿Ya se cansaron? La borregada no aguanta nada. Aquí los espero para que se desahoguen”; “Otro borreguito ciego e inútil. Abundan por aquí”; “Quise escribir borreguito cieguito”, redactó contra los internautas.

Tranquila borregita confundida, no te alteres, mejor ya deja de decir barbaridades, todavía estás a tiempo, se humilde, deja de decir mentiras y deja que la luz de la verdad penetre en ti y no otras cosas. Ánimo. https://t.co/SYHUgbEAW2 — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 5, 2022

También le puede interesar: ►¡Escándalo! Revelan fotos del príncipe William siendo infiel a su esposa

Publicidad