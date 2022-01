“Spider-Man: No Way Home”, Andrew Garfield rompe el silencio y habla de la película

“Spider-Man: No Way Home” no solo ha sido un éxito en la taquilla, sino que se ha convertido en una película que los fans del héroe arácnido recordarán por años. Ahora, Andrew Garfield rompe el silencio.

En su primera entrevista tras varias semanas del estreno, el actor habló sobre el significado que tuvo esta película para él y cómo se sintió al volver a interpretar a su Peter Parker en el tan esperado “Spiderverso”.

“Estoy muy agradecido. Estoy muy, muy agradecido de haber podido atar algunos cabos sueltos para el Peter que estaba interpretando. Amo ese personaje y estoy agradecido de haber podido trabajar con estos actores increíbles, este director increíble y Marvel en conjunto con Sony”, manifestó el actor.

“Fue alegre y una sensación de cierre para mí. Había tantas preguntas sin respuesta para mi Peter, donde lo dejamos. Debo dar un paso atrás y curarlo un poco. Y también apoyando realmente a Peter (de Holland), y honrando a su personaje al completar esa trilogía, sin distraerla ni restarle valor”, añadió Garfield.

“Estuvimos filmando durante dos semanas, Tobey y yo, pero creo que nos las arreglamos para lograr algo que no es solo aparecer y decir: “¡Hola! ¡Adiós!”. Mi Spider-Man pudo salvar la relación romántica de su hermano menor, potencialmente. Y para sanar el momento más traumático de su propia vida haciéndolo por su hermano menor, asegurándose de que él no tuvo el mismo destino, hay algo cósmicamente hermoso en eso. Significaba tener una segunda oportunidad para salvar a Gwen”, añadió.

“Creo que la primera vez que estuvimos todos en el traje juntos, fue muy gracioso porque son como tres tipos ordinarios que eran solo actores pasando el rato. Pero también, simplemente te conviertes en fan y dices: ‘¡Dios mío, estamos todos juntos en los trajes y estamos haciendo lo de señalar! (el meme)’”, agregó.

Tras su participación en “Spider-Man: No Way Home” y la gran acogida de su personaje, Andrew Garfield aseguró que estaría dispuesto a volver a ser Peter Parker en algún proyecto a futuro.

