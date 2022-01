Encuentran muerto a hijo adolescente de Sinéad O’connor

El hijo de 17 años de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, Shane, fue encontrado muerto después de que se realizó una denuncia de su desaparición esta semana.

El joven había desaparecido el jueves pasado, supuestamente después de marcharse de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

Un portavoz policial confirmó que “tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray, en Wicklow, el viernes, 7 de enero, el llamamiento de ‘persona desaparecida’ con relación a Shane O’Connor, de 17 años, se ha detenido”.

Famosa da la lamentable noticia

Sinéad O’Connor, de 55 años, recurrió a Twitter para enviar un conmovedor mensaje: “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Además, la cantante le dedicó una canción de Bob Marley, Ride natty ride. “Esto es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”, comentó.

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

El joven de 17 años había desaparecido de Newbridge, en el condado de Kildare, el jueves pasado y fue visto por última vez el viernes por la mañana en la zona de Tallaght, Dublín 24. En la alerta de búsqueda, los agentes informaron que estaban preocupados por su bienestar.

This is for my Shaney. The light of my life. The lamp of my soul. My blue-eye baby. You will always be my light. We will always be together. No boundary can separate us. https://t.co/7b2f0GFDEO — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

En ese momento, la cantante había publicado mensajes en donde le pedía a su hijo que se comunicara con ella.

“Shane, tu vida es preciosa. Dios no cinceló esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada”, tuiteó. “Mi mundo se derrumbaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes que siga latiendo. Por favor, no te hagas daño”, agregó.

Ante la noticia, muchos lamentaron su muerte. Se desconoce cuál fue la razón del joven de quitarse la vida.

Like, how has a seventeen year old traumatised young person WHO WAS ON SUICIDE WATCH in Tallaght Hosptial’s Lynn Ward been able to go missing??? Hospital of course so far refusing to take any responsibility. Anything happens to my son on their watch? Lawsuits. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 6, 2022

