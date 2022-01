Mattias Ekstrom en autos y Sam Sunderland en motos reinan en la etapa 8 del Dakar 2022

El sueco Mattias Ekstrom ganó la octava etapa del Dakar 2022 en autos, una especial de 395 km entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasir, en una jornada buena para los autos híbridos de Audi, ya que sus dos compañeros, el francés Stephane Peterhansel y el español Carlos Sainz, fueron segundo y cuarto.

Por su parte, el también francés Sébastien Loeb (Prodrive) fue tercero, recortando ocho minutos en la general al líder, el catarí Nasser al-Attiyah (Toyota).

El francés se coloca a 37 minutos del líder catarí, que se vio afectado por un problema de diferencial, pero que sigue con mucha ventaja en cabeza. Los Audi de Peterhansel y Sainz, segundo y cuarto, demuestran una vez más su competitividad a una jornada.

En motos, el británico Sam Sunderland (KTM) ganó la octava etapa y desplazó de la primera plaza en la general al francés Adrien Van Beveren (Yamaha).

