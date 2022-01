Moon Knight cautiva con su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno

La serie Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac, se convierte en la primera serie del año 2022 para Marvel Studios.

En las últimas horas se presentó el primer tráiler oficial de lo que será la primera serie original en el Universo Cinematográfico de Marvel después de un curso repleto de nuevas apuestas y formatos.

La misma se estrenará en todo el mundo y en exclusiva a través de Disney+ el próximo 30 de marzo.

Creada por Jeremy Slater (Umbrella Academy), en la dirección encontramos a Mohamed Diab para cuatro de esa media docena de episodios; los otros dos los dirigen Justin Benson y Aaron Moorhead dirigiendo. La duración estimada para cada capítulo será de entre 40 y 50 minutos.

Marc Spector (Moon Knight), sufre de un trastorno de identidad disociativo (DID). Durante la serie, este exmarine estadounidense protagonizado por Oscar Isaac se presentará ante nosotros como el hijo de un rabino que tuvo que escapar de los nazis.

Cuando de pequeño descubrió que un amigo de su familia era en realidad un asesino nazi secreto de los judíos se traumatizó. Ese trastorno de personalidad múltiple da como resultado una historia más complicada y surrealista de lo que estamos acostumbrados en Disney+. Cabe recordar que el cómic de Moon Knight se creó en 1975 de la mano de Dough Moench y Don Perlin.

“Las múltiples identidades que viven dentro de él se ven envueltas en una guerra mortal con los dioses en el contexto del Egipto antiguo y moderno”, reza la sinopsis.

El detalle que ha llamado la atención de muchos fans, es el acento británico de Oscar Isaac. El actor nació en Guatemala y se crió en Estados Unidos mientras que su personaje, Steven Grant, es un empleado de una tienda de regalos que reside en Londres.

“El acento británico de Oscar Isaac es simplemente terrible, esa m… hace daño a los oídos”, “Mi mente está dividida entre apreciar lo increíble que pinta Moon Knight y tratar de digerir que Oscar Isaac tiene acento británico”, “¿Por qué no contratar a un británico? El acento de Isaac suena fatal”, fueron algunas reacciones.

