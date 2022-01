Jamie Lynn ruega una llamada de su hermana Britney Spears

¿Finalmente estarán cara a cara? Jamie Lynn Spears pareció extender una “disculpa” a su hermana durante el fin de semana, rogándole a Britney Spears que sacara su enemistad “vergonzosa” del ojo público.

“Britney, solo llámame”, escribió la estrella de “Zoey 101″ en una súplica extendida compartida en su historia de Instagram.

“He intentado muchas veces hablar contigo directamente y manejar esto en privado como deberían hacerlo las hermanas, pero aún así elegir hacer todo en una plataforma pública.

Mientras tanto, deja de decir que no he estado ahí para ti o que estoy inventando cosas. Estoy feliz de compartir cuántas veces me acerqué, te apoyé y traté de ayudarte”, se leía en el Instagram.

“Esto es vergonzoso y tiene que parar”, concluyó Jamie Lynn, etiquetando a su hermana. “te amo.”

La declaración de la joven Spears se produce después de su entrevista con el programa Good Morning America, conversación que provocó un “toma y dame” de opiniones entre las hermanas sobre el papel de Jamie Lynn en la tutela de 13 años de la estrella pop.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Good Morning America (@goodmorningamerica)

Ella explicó que “siempre había sido la mayor partidaria de mi hermana” y afirmó que “hizo todo lo posible” para ayudarla a ganar la batalla, que terminó con la liberación del cantante en noviembre.

La cantante le responde

Britney Spears no iba a quedarse callada y rápidamente rompió el silencio utilizando su cuenta de Twitter en donde explotó en contra de las declaraciones su hermana.

“Mientras andaba con una fiebre de 40 grados, veo que mi hermana está haciendo una entrevista… En fin, lo que me molestó realmente es que dijo que mi comportamiento era psicótico cuando ella ni siquiera estuvo para mí hace 15 años. ¿Por qué hablar de eso ahora? Al menos que ella dijera eso para promocionar su libro”

“Mi familia arruinó mi vida y ahora me hacen ver a mí como la loca… La lección aprendida de todo esto es no confiar en la gente, ni en nadie, haz de tus gatos y perros tu familia y cuida de ti misma”, dijo en un largo mensaje de twitter.

Días después dejó otro mensaje contundente en el que felicitaba irónicamente a su hermana por haber caído en un nivel muy bajo, y en el que se mostraba decepcionada por sus declaraciones.

“Jamie Lynn, felicidades bebé. Acabas de llegar a un nuevo nivel de bajeza. Nunca he estado así con un cuchillo o pensaría en hacer algo así. Por favor, detente con estas mentiras. Sólo una escoria inventaría cosas así sobre alguien. Estoy muy confundida porque honestamente tú no eres así. ¿De verdad Jamie Lynn? ¿Enfrente de los niños? Felicidades por encontrar un nuevo nivel de bajeza” señala.

Publicidad