Christian Chávez enciende las redes con diminuto traje de baño

Christian Chávez sigue en la mente de muchos seguidores gracias a las telenovelas juveniles en donde interpretó recordados personajes.

Además, el actor sigue teniendo fans que lo siguieron desde RBD, y que le han mostrado su apoyo pese a sus escándalos.

Hoy se mostró ante sus fans causando suspiros a más de una persona, pues publicó una serie de fotografías donde se aprecia de manera detallada su musculatura corporal.

“Si bailas de aquí pa ́llá. Si bailas de allá pa ́ca Enseguida tú verás Pasito tun tun Pasito tun tun 🎶”, escribió.

El también cantante impactó a muchos con un diminuto traje de baño blanco, varios usuarios no dudaron en comentar la publicación halagando su atlética figura.

De hecho, incluso personajes del espectáculo se tomaron el tiempo de reaccionar a las candentes fotografías, destacando los comentarios de Grettell Valdez, Roberto Manrique, Mariana Seoane y Edna Monroy.

A pesar de ello, también hubo algunos haters que señalaron que la nueva apariencia era exagerada y se notaban las intervenciones quirúrgicas a las que supuestamente se sometió.

El actor y su drástico cambio

Christian Chávez ganó fama internacional al interpretar a Giovanni Méndez en la telenovela Rebelde (RBD).

A pesar de su talento y carisma, protagonizó diversos escándalos debido su confesión sobre sus preferencias sexuales.

En 2007 se sinceró con sus fans y reveló que es homosexual, posteriormente se casó, pero su relación terminó en 2009.

Quienes lo vieron en la piel de Giovanni, hace aproximadamente 17 años, saben que el actor y cantante mexicano no tenía un cuerpo atlético.

Hace algún encontró en el deporte un estilo de vida con el que comenzó a transformarse física y mentalmente.

“Fue un cambio progresivo, poquito a poquito”, asegura el exRBD, quien presume con frecuencia su cuerpazo a través de las redes sociales.

Según dijo a la revista People en Español, primero modifico su dieta, luego vinieron los ejercicios y fue cuando vio los cambios.

“Siempre puedes hacer ejercicio, no hay pretexto: actívate. Los mejores tips que les puedo decir es que duerman bien, que coman a sus horas. A mí me funciona comer 5 veces al día, que son las tres comidas y dos que sean colación. Cuando digo colación me refiero a una fruta y a algún tipo de semilla o nuez o alguna de estas cosas. Y que sean constante”.

