“El Barça es un gran club que tiene que ganar la Champions”, comenta Aubameyang

El último fichaje del Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang se mostró convencido este jueves que el Barcelona volverá a ser un equipo top luego de sus palabras en su presentación como nuevo jugador azulgrana.

“Estoy listo para jugar y ayudar, y sé que vamos a volver al top poco a poco”, afirmó Aubameyang, que llega al Barcelona para tratar de dar más gol al club catalán.

El Barcelona se encuentra en plena reconstrucción, lidiando con tensiones financieras, pero eso no fue un obstáculo para que ‘Auba’ optara por el equipo azulgrana y aseguró estar “feliz” de vestir su camiseta.

“Siempre he tenido un sueño de jugar en la Liga y pienso que es una oportunidad para mí increíble”, aseguró el delantero, que estuvo acompañado en su presentación por el presidente del Barça, Joan Laporta.

“Incorporamos un jugador de primer nivel, que ha querido venir y ha hecho un esfuerzo para venir al Barça”, dijo Laporta, asegurando a su nuevo fichaje que “cuando estén saneadas las finanzas, el Barça es agradecido con las personas que han ayudado al Barça y tú has ayudado”.

El delantero gabonés ha firmado hasta 2025 con una opción de salida pactada en junio de 2023, aunque tanto presidente como jugador mostraron su deseo de agotar el contrato.

“Hay una cláusula de salida en 2023, pero queremos que siga hasta el final”, dijo Laporta, mientras ‘Auba’ aseguró que “voy a trabajar mucho para quedarme lo más posible”.

Aubameyang aseguró que ya ha hablado un poco con el técnico Xavi Hernández, que le ha adelantado lo que desea de él.

“Él me ve jugando de 9 y estoy dispuesto a jugar de 9, y si un día necesita que juegue por la banda, no hay problema porque estoy listo para jugar ahí también”, aseguró el jugador.

🗣 @Auba: "He hablado con Xavi y me ve jugando de 9, pero puedo jugar en la banda cuando me necesite" pic.twitter.com/IyH75QAcAW

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2022