VIDEO. “Trataré de aportar al equipo y regalarle muchas alegrías a la afición”, comenta Isijara

Jesús Isijara, quien fue el último fichaje de Municipal para el Torneo Clausura 2022, ya se encuentra mostrando un buen ritmo y constancia en el cuadro rojo de Saturnino Cardozo.

De las 5 jornadas disputadas, el mexicano ha jugado en cuatro partidos y ha disputado 242 minutos en Liga Nacional, no ha anotado goles pero colaboró asistiendo en el Clásico 319 en el duelo ante Malacatec.

Isijara habló para la prensa del club escarlata sobre su llegada al fútbol nacional y la adaptación que ha tenido en su experiencia en Guatemala, la cual levantó muchas expectativas en la afición de Municipal.

La llegada a Guatemala y al fútbol nacional

Ya tenía una idea del futbol guatemalteco por gente del fútbol mexicano que ha trabajado en Guatemala y estoy afrontando este nuevo reto partido a partido.

En mi llegada tuve un buen recibimiento y me arroparon desde el primer día. Esto ha sido muy bueno para mí porque cada compañero me motiva a seguir entrenando en Municipal. Mi experiencia esta siendo bonita, es mi primera vez en Guatemala y me estoy sintiendo bien.

¿Cómo fue su adaptación?

Cuando llegué venía de vacaciones y tuve varios días parado en México, me tocó trabajar semanas para estar lo más rápido posible con el grupo. Además, nosotros como futbolistas estamos para acoplarnos lo más rápido posible.

¿Cómo lo trató la afición en su llegada?

Me han tratado muy bien, me mandan mensajes de aliento y motivación, me han hecho saber que llego a un equipo grande, por lo mismo, trataré de aportar al equipo y regalarle muchas alegrías a la afición.

A la afición le pido que estén apoyando siempre, el equipo dentro de la cancha tratará de aportar con lo mejor posible y darle un campeonato a la afición.

¿Qué sensación le dejó el primer clásico ante Comunicaciones?

Fue mi primer clásico y nos vimos muy bien, Comunicaciones es un rival bueno, pero teníamos la mentalidad de dejar los primeros tres puntos en el Trébol.

¿Cómo analiza al equipo y la idea del entrenador?

Creo que el equipo ha estado muy bien, hemos tenido muy importantes. El arranque ha sido bueno y hemos perdido un partido al que ya le estamos dando la vuelta a la página para afrontar lo que se viene.

#Clásico319 | La celebración entre Jesús Isijara y Matías Rotondi tras anotar el segundo gol del partido. Municipal 😈 2-0 Comunicaciones 👻 Siga la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/OKbiQlvnOA 📷: @noel_solis pic.twitter.com/9eMjaZNjGw — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 2, 2022

La idea de ‘Pepe’ Cardozo es tener la pelota, atacar y ser efectivos adelante. No importa la cancha, siempre debemos proponer en el partido.