Papa Francisco recibió la camiseta de Cristiano Ronaldo

Para nadie es un secreto que el papa Francisco es un fiel aficionado del futbol, seguidor de San Lorenzo de Almagro y de la Selección de Argentina, este miércoles recibió un presente que seguramente recordará.

El sumo pontífice, argentino, recibió la camiseta de Cristiano Ronaldo por intermedio de la mamá del futbolista, Dolores Aveiro, quien estuvo presente en la audiencia general de este miércoles.

La madre del astro portugués visitó al papa al término de la audiencia general que se celebró este miércoles en el aula Pablo VI, cuando el pontífice se acercó a saludar a los asistentes. Así, le presentó la camiseta de Cristiano de Portugal, con el histórico 7 del crack.

Cristiano Ronaldo's mother presented the Pope with a Portugal jersey at the Vatican. His face 😲 pic.twitter.com/9Cde2BFqLW — B/R Football (@brfootball) February 9, 2022

Emoción de la madre de Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro publicó en Instagram una imagen del encuentro y, con felicidad, escribió: “Emoción única, muchas gracias Francisco”. El papa, en cambio, bendijo la camiseta del futbolista del Manchester United y le agradeció el gesto a la mujer.

Francisco, que recientemente le envió una camiseta firmada del Athletica Vaticana a Messi, tiene en su museo la 10 del capitán de la Selección Argentina, la 30 del Paris Saint-Germain de Leo y la de San Lorenzo, entre otras que le presentaron en los últimos años.

Cristiano no atraviesa su mejor momento

Cristiano Ronaldo pasa por su peor racha goleadora a nivel clubes en 12 años, con cinco partidos consecutivos sin convertir, y necesita pasar dos pruebas muy difíciles para meter a la selección de Portugal en el Mundial de Catar 2022, contra Turquía y, si gana, contra el que pase entre Italia y Macedonia del Norte.

El portugués no marca desde el partido contra Burnley en Old Trafford por la Premier League, el 30 de diciembre de 2021. Si bien este año se perdió un par de encuentros por una lesión en la cadera, no ver a Cristiano convertir por más de un mes es una situación muy extraña.

¿Cuál habrá sido el pedido? El encuentro entre la madre de Cristiano, Dolores Aveiro, con el papa Francisco en el Vaticano. La mamá del crack portugués le entregó la camiseta de su hijo a Bergoglio. pic.twitter.com/4D9dB3klcV — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2022