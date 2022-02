West Ham castiga a Kurt Zouma por maltratar a su gato

El club inglés del West Ham anunció este miércoles haber castigado a su defensa internacional francés Kurt Zouma con “la mayor multa posible” tras la publicación el martes de un vídeo en el que el jugador aparecía maltratando a su gato.

La cantidad máxima de una multa de un club a su jugador es generalmente de dos semanas de salario, lo que en el caso del futbolista francés sería de casi 300 mil euros (343 mil dólares)

“El jugador ha aceptado inmediatamente la multa y ha pedido que la cantidad sea destinada a una organización de protección de los derechos de los animales”, precisó el club.

Kurt Zouma, defensa francés del West Ham United de Inglaterra, ofreció una disculpa tras la aparición de un video en el que se le ve pateando y golpeando a un gato. https://t.co/Zw1IZ8g2Dp — CNN en Español (@CNNEE) February 9, 2022

Le retiran los gatos a Kurt Zouma

Poco antes de este anuncio, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la mayor asociación de defensa de los animales, indicó que los dos gatos del futbolista le habían sido retirados.

“Nos gustaría tranquilizar a todo el mundo ya que estamos investigando y los gatos están a salvo. Cuidamos de ellos”, escribió en Twitter la RSPCA.

“Kurt y el club cooperan totalmente con la investigación y el jugador ha aceptado voluntariamente todas las medidas tomadas inicialmente, sobre todo la entrega de los dos gatos de la familia a la RSPCA para su examen”, explicó el West Ham.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat. It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022

“Kurt está lleno de remordimientos y, como todo el mundo en el club, comprende totalmente la intensidad de la reacción provocada por el incidente y la necesidad de que se tomen medidas”, añadió.

Una petición en internet, en francés e inglés, que reclama acciones judiciales contra el jugador ha tenido también un gran éxito en la plataforma change.org, con casi 170 mil firmas.

Kurt Zouma es multado con 250,000 libras por el West Ham después de que se filtrara un video donde golpeaba a sus gatos. *Los animales fueron retirados de su hogar y los llevaron a un refugio. Detalles 👇https://t.co/3rPrAz7h57 pic.twitter.com/aXsUWNPS6k — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) February 9, 2022

*Con información de AFP