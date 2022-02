Britney Spears anuncia nueva canción con sexy baile en trikini

Britney Spears se mostró en sus redes más sexy que nunca mientras practicaba un baile al ritmo de una de sus canciones, “Get Naked”.

Al parecer este video fue grabado antes de teñirse el cabello de morado, pues la cantante publicó en sus historias su cambio de look. “Yo y mi horrible cabello morado”, señaló.

“Estos son 13 segundos de mí en tacones 👠 antes de teñirme el cabello de morado 💜… ¡Esto es un adelanto 😈 de lo que está por venir! Mi canción “Get Naked” 🎧 !!! Espero que estén teniendo un gran día!!!!! Ps: Sin pelo y maquillaje 💄!!! ¡Solo JUGANDO amigos!”, escribió.

En las imágenes la artista estadounidense luce unos altos tacones negros con un conjunto de lencería rojo.

Las reacciones no tardaron en llegar, pues los seguidores le piden a gritos que saque una versión 2.0 de su álbum ‘Blackout’, el cual contiene en sus pistas la canción que la artista baila.

El video hasta ahora ha logrado casi dos millones de likes y decenas de halagadores comentarios, entre ellas varias famosas como Paris Hilton, Snookie, Lily James, Chloë Grace Moretz, entre otras.

Hace más de un mes que Britney Spears confesó que no estaba lista para regresar a la música luego de pasar más de una década bajo la tutela de su padre, Jamie Spears.

Este le quitó el control de sus decisiones personales y con respecto a su trayectoria artística, por lo que sus seguidores entendieron que debían darle su espacio por el bien de su paz mental.

Fue a finales de diciembre del año pasado que la intérprete de “Toxic” indicó que la mayoría de personas la cuestionan sobre sus próximos lanzamientos musicales, por lo que le pareció mejor recurrir a sus redes sociales y sincerarse sobre los efectos negativos que ocasionó la tutela en su vida.

Entre su confesión, la Princesa del Pop reveló que actualmente le teme a la industria musical y a todos aquellos que se involucran en esta.

“Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, me aterra la gente y la industria!!! (…) No hacer mi música es mi forma de decir ‘jódete’, en cierto sentido, cuando en realidad solo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo”, escribió.