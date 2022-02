VIDEOS. Asesinan a hincha de Palmeiras tras la final del Mundial de Clubes

Luego de haberse celebrado la final del Mundial de Clubes en la que el Chelsea derrotó al Palmeiras 2-1 en Abu Dhabi, se conoció que un hincha del equipo sudamericano fue asesinado en las cercanías del estadio Allianz Parque, de São Paulo.

El suceso ocurrió en la calle Palestra Italia, durante una pelea entre algunos seguidores del Palmeiras que se habían acercado al estadio para ver la final. Hasta el momento se desconocen las razones por las que se inició esta riña.

SP: Baleado por homem armado após Mundial está em estado grave

Após derrota do Palmeiras no Mundial, homem armado, que estava no meio dos torcedores, deixa um baleado em estado grave, afirma o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Marcus Palumbo. pic.twitter.com/pykLCWjET2

— Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) February 12, 2022