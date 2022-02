El impactante cambio físico de Matt Le Blanc, con varias libras de más

Matt LeBlanc no suele hacer apariciones públicas; sin embargo, los paparazzis lo captaron y recientemente y muchos han quedado en shock.

El actor es conocido por su papel de Joey Tribianni en la serie “Friends“, siempre mostraba un aspecto inmejorable que le permitía seducir a decenas de mujeres a lo largo de las 10 temporadas que duró la emisión de la comedia.

Al parecer el paso del tiempo no ha sido tan amable con el artista estadounidense de 54 años, quien recientemente fue fotografiado.

días fue captado afuera de lo que parece ser un taller mecánico en California luciendo un aspecto desmejorado.

En las imágenes, se puede ver al intérprete con gorra, gafas de sol como si quisiera pasar desapercibido, holgadas prendas y una barba como de tres días a la que sus seguidores no están acostumbrados.

Pero lo que más llamó la atención fue el evidente aumento de peso, algo que contrasta con el aspecto de su personaje.

