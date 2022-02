“Es el precio que estoy dispuesto a pagar”, señaló Djokovic sobre perderse más Grand Slams al no vacunarse

El número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, afirmó en una entrevista a la BBC emitida este martes que está dispuesto a perderse los torneos de Roland Garros y Wimbledon por su rechazo a vacunarse, aunque precisó que no es un activista “antivacunas”.

Novak Djokovic says he would rather skip future tournaments than be forced to get a Covid jab, in an exclusive BBC interview https://t.co/vLNeBvgp0M

