Esta es la razón por la que la mamá de Cristiano Ronaldo no aparece en la serie de Georgina Rodríguez

Soy Georgina narra los detalles de la vida de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo.

El documental ha sido toda una sensación en las redes sociales. De hecho, aunque ha recibido buenos comentarios, también ha sido objeto de varias criticas.

Y es que la joven ha estado en el ojo del huracán por su propia familia, quienes han expresado su descontento por no ser parte de la historia contada por ella.

Entre tanto, María Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, suegra de Georgina tampoco aparece en la mencionada serie.

El hecho ha extrañado a los fanáticos de Cristiano, pues su madre también ha hecho parte de la vida de su pareja.

Las criticas han aumentado ya que, se supone, el documental habla de la vida personal y social.

Las razones del por qué la suegra de Georgina Rodríguez no sale…

Sin embargo, se omiten muchos detalles y personas que han hecho parte de su crecimiento.

Algunas de las razones por las que su suegra no aparece en la serie son:

No se llevan bien, desde hace varios años, se rumora que Georgina y la señora no tienen una relación tan amigable.

Al parecer, porque la madre del futbolista nunca estuvo de acuerdo que su hijo saliera con la empresaria.

María Dolores habla poco de ella: Las veces que ha brindado entrevistas a los medios de comunicación, la suegra de Georgina se ha referida a ella simplemente como “una buena chica” y “un gran apoyo para mi hijo”.

No la acepta como esposa de Cristiano Ronaldo: Según se ha rumorado en redes sociales, al parecer, Cristiano no se ha casado con Rodríguez porque a su madre no le gusta esa idea.

Vale la pena aclarar que de los familiares de la modelo la única que sale en el documental es una de sus hermanas.