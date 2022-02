Maluma muestra cómo quedó su rostro tras ser atacado por un dóberman

Desde hace muchos años, Maluma comparte el amor que siente por sus mascotas.

El colombiano comparte los momentos que vive en su mansión de Medellín con Bonnie y Clide, dos huskies siberianos albinos, y con un ejemplar de dóberman llamado Buda, este fue el último en incorporarse a la familia el año pasado.

Buda fue quien le dio un buen susto al cantante al moderle el rostro, muy cerca del ojo izquierdo.

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”, comentó el famoso en su video.

Maluma también ha querido dejar muy claro que sigue queriendo a su perro como antes porque sabe que no lo hizo con mala intención, pero espera que su experiencia sirva como lección para otras personas.

“Pero bueno, pa’ que aprendan. Los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado”, agregó.

Actualmente Maluma se encuentra promocionando la película “Cásate conmigo”, que protagoniza con Jennifer Lopez, así que resultaba casi imposible que sus heridas pasaran desapercibidas. Por eso decidió aclarar lo qué sucedió antes de que surgieran rumores al respecto.

“Cásate conmigo” es dirigida por Kat Coiro, filmada en Nueva York. Es la historia de una famosa, que es Jennifer López a la que Maluma, deja plantada en el altar.

El foco se centra en Owen Wilson, quien interpreta a un profesor de matemática que no sabe de la vida de las estrellas de Hollywood y que está completamente alejado de las redes sociales.

Además de ser la protagonista, Jennifer López ha creado un álbum con canciones como On my way, Love of my life o Marry Me que interpreta junto a Maluma y que presenta en esta película.

