Oscars Fan Favorite: ¿cómo puede votar?

Los Premios Oscar se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo y ahora han sido toda una sensación por la creación de la categoría “Oscars Fan Favorite“.

Con la misma, las personas podrán seleccionar por medio de Twitter su película favorita.

Cada usuario de esta red social puede votar por la película que considere su favorita mediante la etiqueta #OscarsFanFavorite, aunque también puede hacerlo en el sitio ‘Oscar Fan Favorite’, pero este solo está disponible en los Estados Unidos.

Los cibernautas podrán seleccionar además un momento específico de una película bajo el hashtag #OscarsCheerMoment.

Los anfitriones darán a conocer su nombre durante la ceremonia oficial y entre las personas que hayan votado se elegirán a tres para que puedan asistir al evento del próximo año.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.

Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP

— The Academy (@TheAcademy) February 14, 2022