Jungkook de BTS hace historia y obtiene un nuevo récord en Billboard

Jungkook, el miembro más joven de BTS, acaba de hacer historia y es porque obtuvo su primera entrada en el chart o lista de Billboard.

Este logro fue gracias a la canción Stay Alive producida por SUGA, también miembro de la agrupación.

Por un lado, el ‘Golden Maknae’ se posicionó en el lugar número 8 de la lista de Billboard Global Excluding United States y en el chart de Billboard Hot 100 alcanzó el puesto 95.

Así lo dio a conocer la cuenta de Billboard charts en Twitter logrando convertirse en el cuarto miembro de BTS en lograr una entrada en solitario en la lista de Billboard Hot 100 de toda la historia.

Asimismo, el artista obtuvo la entrada más alta para un debut de una canción para un solista masculino coreano, cabe recalcar que el tema fue creado especialmente para el webtoon “7Fates: CHAKHO with BTS” estrenado el pasado 15 de enero.

Jung Kook's "Stay Alive" debuts at No. 95 on this week's #Hot100.

He becomes the fourth member of @BTS_twt to earn a solo entry on the chart, joining #JHope, #Suga/#AgustD and #V.

— billboard charts (@billboardcharts) February 22, 2022