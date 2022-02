¿Para Belinda? Christian Nodal interpreta emotivo tema en Premios Lo Nuestro

Hace algunos días, Christian Nodal anunció su rompimiento de compromiso con Belinda. Desde entonces, ambos se han abstenido de dar declaraciones sobre los motivos que los llevaron a separarse.

El intérprete de “Botella tras botella” lanzó su más reciente sencillo, el cual se titula “Ya no somos ni seremos” y será parte de su disco Forajido.

“No saben cómo se me llena el pecho de felicidad… por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a [email protected] mis fans por la paciencia, amor y apoyo! (…) Pooor fiiiin el próximo fin se viene el dueto con Maná”, escribió el artista hace algunos días.

Tras su lanzamiento, muchos comentaron que este tema era dedicado a Belinda.

Ahora, Nodal se ha presentado en Premios Lo Nuestro y además de ser parte del homenaje para Vicente Fernández, también interpretó este nuevo sencillo.

El artista dio mucho de qué hablar por su vestimenta y por qué muchos se preguntan qué paso con sus tatuajes del rostro.

“No veo sus tatuajes de la cara se los maquillaron?”, “Ese traje ya se le revienta”, “Terrible cómo luce y su aspecto, extraña a Beli”, “Ya llora por su ex”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

When did #ChristianNodal get tattoos under his eyes???? 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️😩 #PremioLoNuestro pic.twitter.com/PY3bCcUrSo

— Kendall 👩🏻‍⚕️💕 (@LivinLaVidaK) February 25, 2022