Premios Lo Nuestro: Christian Nodal colabora en homenaje a Vicente Fernández

La gala de este jueves de los Premios Lo Nuestro 2022 tuvo como plato fuerte un homenaje a Vicente Fernández. En el mismo participaron grandes artistas.

Pepe Aguilar fue el productor de este segmento. Hace algunos días había confesado que se sentía muy nervioso por la responsabilidad que le genera conmemorar el legado de uno de los artistas mexicanos más grandes de todos los tiempos.

“Ya he producido otros segmentos, pero no con estrellas tan grandes, está interesante”, dijo Aguilar. “Son las estrellas más grandes de la música mexicana en este momento”.

Aguilar trabajó junto a Christian Nodal, Ángela Aguilar, Camilo, David Bisbal y Eduin Caz, del Grupo Firme, quienes participaron en el homenaje.

“Camilo no está en la música mexicana pero en lo suyo está hasta arriba; Bisbal siempre… de toda la vida […] sobretodo la camarería que hay con todos como se notó, mi respeto, es algo que no se paga con nada”, agregó Aguilar. “Por eso estoy nervioso, no les quiero quedar mal, quiero que la música que hicimos le llegue a la gente”.

Christian Nodal aparece

Tras su ruptura sentimental con Belinda, Nodal apareció para realizar este homenaje. El artista mexicano no brindó entrevista en la alfombra roja.

Por el momento se desconoce si la también actriz se hizo presente en la gala.

