Definidos los horarios de la llave entre Comunicaciones vs. New York City FC

Concacaf ha confirmado el calendario para los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2022 (SCCL). Los enfrentamientos se llevarán a cabo el 8 y 9 de marzo (partidos de ida) y el 15 y 16 de marzo (partidos de vuelta).

La primera ronda de la principal competencia de clubes de la región culminó anoche en la Ciudad de México y Seattle, con Cruz Azul (MEX) y Seattle Sounders FC (USA) avanzando a la siguiente ronda.

Estos dos clubes se han sumado a CF Montreal (CAN), Club León (MEX), New York City FC (USA), Comunicaciones FC (GUA), Pumas UNAM (MEX), y New England Revolution (USA) quienes ya habían asegurados su lugar en los cuartos de final.

Así se jugarán los cuartos de final

Cuartos de Final – Partidos de Ida

Martes, 8 de marzo de 2022

8:00 pm (8:00 pm) New York City FC vs Comunicaciones FC – Rentschler Field at Pratt & Whitney Stadium, Hartford, CT, USA

10:00 pm (7:00 pm) Seattle Sounders FC vs Club Leon – Lumen Field, Seattle, WA, USA

Miércoles, 9 de marzo de 2022

8:00 pm (8:00 pm) New England Revolution vs Pumas UNAM – Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA

10:00 pm (9:00 pm) Cruz Azul vs CF Montreal – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Cuartos de Final – Partidos de Vuelta

Martes, 16 de marzo de 2022

8:00 pm (6:00 pm) Comunicaciones FC vs New York City FC – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala

10:15 pm (8:15 pm) Club Leon vs Seattle Sounders FC – Estadio León, León, México

Miércoles, 16 de marzo de 2022

8:00 pm (8:00 pm) CF Montreal vs Cruz Azul – Olympic Stadium, Montreal, Canadá

10:15 pm (8:15 pm) Pumas UNAM vs New England Revolution – Estadio Olimpico Universitario, Ciudad de México, México

Según el reglamento de la competencia, los ganadores de los enfrentamientos 1, 3, 5 y 7 de los octavos de final jugarán el partido de vuelta en casa. A los cuartos de final le seguirán las semifinales en abril, la final de ida a finales de abril y la final de vuelta la primera semana de mayo.

Semifinales: 5-7 de abril (partidos de ida) y 12-14 de abril (partidos de vuelta)

Finales: 26-28 de abril (ida) y 3-5 de mayo (vuelta)

Para las Semifinales y Finales, los partidos de vuelta serán en el estadio del club con el mejor desempeño en cada serie. Esto se determinará en base a las victorias, empates y, si es necesario, la diferencia de goles, en las rondas anteriores de la SCCL 2022.