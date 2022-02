Ucrania resiste al avance de Rusia; Zelenski afirma que se queda en Kiev

Ucrania resistía este viernes el avance de las fuerzas de Rusia en la capital, Kiev, donde el presidente Volodimir Zelenski desafió los llamamientos de su par ruso, Vladimir Putin, para derrocarlo. Putin llamó al ejército ucraniano a tomar el poder en el segundo día de la invasión, que ha provocado la huida de más de 50 mil ucranianos del país, así como 100 mil desplazados internos (según la ONU), y más de 100 muertos (según Kiev).

En una intervención televisiva, el mandatario ruso calificó al gobierno de Zelenski de “banda de drogadictos y de neonazis” y afirmó, dirigiéndose a los militares ucranianos: “Tomen el poder entre sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo”. Zelenski respondió colgando un video delante del palacio presidencial. “Estamos todos aquí; nuestros militares están aquí; los ciudadanos, la sociedad, estamos todos aquí, defendiendo nuestra independencia, nuestro Estado”, proclamó, junto a algunos de sus principales colaboradores. Zelenski alabó el “heroísmo” de la población ante el avance de Rusia hacia la capital.

Por su parte, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, también elogió a las fuerzas ucranianas, “que están luchando con valor y siguen teniendo capacidad de causar pérdidas a las fuerzas invasoras rusas”. La OTAN activará sus planes de defensa “para impedir excesos contra territorios de la Alianza”, dijo Stoltenberg. Se trata de la Fuerza de Respuesta, un cuerpo formado por 40 mil militares y cuya punta de lanza, la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF), cuenta con 8 mil miembros.

🎙️ Press conference following the extraordinary virtual summit of #NATO Heads of State and Government

Un alto cargo de la defensa estadounidense (que prefirió mantener el anonimato), afirmó que la ofensiva rusa estaba perdiendo fuerza, sobre todo en Kiev, debido a la resistencia de los ucranianos. El Ministerio de Defensa ucraniano afirmó que sus tropas habían matado a 2 mil 800 soldados rusos, pero sin aportar pruebas. Moscú no comunicó hasta ahora ningún reporte de bajas. Zelenski indicó que habló con su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre el “refuerzo de las sanciones (contra Rusia), de una asistencia de defensa concreta y de una coalición antiaérea”, y expresó su “agradecimiento” por el “fuerte” respaldo estadounidense.

Today, I met with fellow leaders from our NATO Allies and spoke with President Zelenskyy of Ukraine. The United States continues to provide economic, humanitarian, and security support–and we continue to rally other countries to provide similar assistance. https://t.co/sVZuaJiLE5

— President Biden (@POTUS) February 25, 2022