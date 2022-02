UEFA traslada la final de la Champions League 2022 al Stade de France en Paris

El Stade de France de París será el escenario de la final de la Liga de Campeones, el 28 de mayo, en lugar de San Petersburgo, anunció este viernes la UEFA, que ha retirado la organización a esta ciudad en reacción por la invasión de Ucrania por el ejército ruso.

El estadio de las afueras de París ya albergó la final de la Champions en 2006, en la que el Barcelona derrotó al Arsenal, y la de 2000, en la que el Real Madrid se impuso al Valencia.

Las otras tres finales del máximo torneo europeo de clubes organizadas en la capital francesa se disputaron en el Parque de los Príncipes (1956, 1975 y 1981).

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement ⬇️

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2022