Los SAG Awards sorprenden este año, ellos son los ganadores

Los Screen Actors Guild Awards 2022 se llevaron a cabo este domingo 27 de febrero. Los mismos indican que la temporada de premios está oficialmente en pleno apogeo.

A diferencia de otros shows de premios de Hollywood, los SAG Awards son particularmente especiales para quienes están frente a la cámara, ya que es la única ceremonia votada únicamente por los propios actores.

Los nominados de este año incluyen una impresionante variedad de estrellas de cine y televisión que están en la cima de su carrera como Will Smith, Lady Gaga, Bradley Cooper, Nicole Kidman y Jennifer Hudson, así como de las estrellas de los mayores éxitos televisivos del año, Mare of Easttown, Squid Game, Ted Lasso, Succession, The White Lotus, y otros.

Esta noche, Helen Mirren recibirá el premio SAG Life Achievement por su carrera de décadas en cine, televisión y teatro.

Entre los ganadores están:

Premio Life Achievement: Hellen Mirren

Mejor actuación de acción de un conjunto de dobles en una serie de televisión: Squid Game

Mejor Actuación de un Actor en un Rol de Reparto: Tory Kotsur – CODA

Mejor Actuación de una Actriz en un Rol de Reparto: Ariana DeBose – West Side Story

Mejor Actuación de un Actor en una Serie de Comedia: Jason Sudeikis – Ted Lasso

Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Comedia: Jean Smart – Hacks

Mejor Actuación de un Elenco en una Serie de Comedia: Ted Lasso

Mejor Actuación de un Actor en una Serie de Drama: Lee Jung-Jae – Squid Game

Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Drama: Jung Ho-Yeon – Squid Game

Mejor Actuación de un Elenco en una Serie de Drama: Succession

Mejor Actuación de una Actriz en una Película de Televisión o Mini Serie: Kate Winslet – Mare of Easttown

Mejor elenco en Cine: CODA

Mejor actriz de Cine: Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Mejor actor en Cine: Will Smith – King Richard