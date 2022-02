EE. UU. acusa de “espionaje” a diplomáticos rusos en la ONU y los expulsa

EE. UU. acusó de espionaje a 12 miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU en Nueva York y los expulsó del país. En un breve comunicado, la misión estadounidense ante la ONU señaló que los 12 son “agentes de inteligencia” que “abusaron de sus privilegios de residencia” en el país anfitrión realizando “actividades de espionaje contrarias a nuestra seguridad nacional”.

El primero en anunciar la expulsión fue el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, en una conferencia de prensa. Cuando recién comenzaba la reunión con la prensa, el embajador pidió un minuto a los presentes para responder a una llamada telefónica. “Acabo de recibir la información de que las autoridades estadounidenses han declarado persona non grata a 12 diplomáticos de la misión” de Rusia ante la ONU, dijo al término de la llamada. El embajador aseguró que los afectados tienen hasta el 7 de marzo para abandonar el país. Nebenzia tildó esta decisión de “acción hostil” y “grave violación del país anfitrión” de sus compromisos, en el marco de las reglas aplicables a los extranjeros que trabajan en Naciones Unidas.

Según la portavoz de la misión estadounidense ante la ONU, Olivia Dalton, la acción estaba “en desarrollo desde hace meses”. Poco antes, el embajador adjunto de EE. UU. ante la ONU, Richard Mills, había dicho en una reunión del Consejo de Seguridad que la expulsión de estos diplomáticos se debe a “actividades que no se corresponden” con su estatus. La misión rusa ante la ONU cuenta con un centenar de personas, según una fuente diplomática rusa.

