Terminales de internet satelital Starlink de Elon Musk llegan a Ucrania

Un cargamento de terminales del servicio de internet satelital Starlink de Elon Musk llegó el lunes a Ucrania, según el ministerio ucraniano que había solicitado los dispositivos al multimillonario estadounidense de cara a la invasión rusa.

La red de satélites Starlink podría aportar una conexión a internet en las zonas golpeadas por los ataques del ejército ruso que invadió Ucrania el pasado jueves.

Llega Starlink

“Starlink llegó. Gracias Elon Musk”, tuiteó el vice primer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, a cargo del sector digital, con una fotografía de un camión que transportaba las terminales.

“De nada”, respondió el fundador de SpaceX en la misma red social.

You are most welcome — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2022

El sábado, Mykhailo Fedorov había escrito a Elon Musk en Twitter: “Mientras usted ensaya colonizar Marte, Rusia trata de ocupar Ucrania! Si sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, misiles rusos atacan civiles ucranianos! Le solicitamos proveer estaciones Starlink para Ucrania”.

Pero también se refirió al magnate estadounidense creador de Facebook, Mark Zuckerberg, indicando lo siguiente:

Mark Zuckerberg, mientras creas Metaverse, ¡Rusia arruina la vida real en Ucrania! Le pedimos que prohíba el acceso a las apps de Facebook e Instagram de Rusia. ¡Mientras los tanques y los misiles ataquen nuestros jardines de infancia y hospitales!

Mark Zuckerberg, while you create Metaverse — Russia ruins real life in Ukraine! We ask you to ban access to @facebookapp and @instagram from Russia — as long as tanks and missiles attack our kindergartens and hospitals! @Meta. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

Y también hizo lo propio con los servicios financieros multinacionales Visa y Mastercard.

Russia started a disgraceful war in my country! In 2022 cruise missiles target residential neighborhoods, kindergartens and hospitals. I address @Visa and @Mastercard to block their services on all cards issued within the Russian Federation @VisaNews @MastercardNews. pic.twitter.com/KIu8bUDYHw — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

Ciberataques

Ucrania ha sido blanco de ciberataques realizados desde Rusia, según la agencia de seguridad informática del país, suscitando temores por las redes de telecomunicación.

SpaceX, por otro lado, lanzó el viernes el segundo grupo de un cincuentena de satélites Starlink destinado a proveer una conexión internet a clientes en todo el mundo sin necesidad de infraestructuras terrestres.