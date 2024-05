VIDEOS: Así fue el primer aniversario de la coronación del rey Carlos III

Cañonazos disparados cerca del palacio de Buckingham, en Londres, y un mensaje del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, destacando el “sentido del deber” del rey Carlos III, marcaron este lunes el primer aniversario de la coronación del monarca británico y de la reina Camila en la Abadía de Westminster.

Desde el céntrico parque de Green Park, la Tropa Real de Artillería a Caballo disparó 41 salvas de cañón, como es habitual en el cumpleaños del jefe de Estado o de momentos destacados en el Reino Unido.

The @KingsTroopRHA fire the first anniversary Coronation Day Gun Salute in The Green Park. Last year these Guns fired to mark the moment the Crown touched HM The King’s head. @RoyalFamily @theroyalparks @BritishArmy pic.twitter.com/pprMNRqo5e

— The Army in London (@ArmyInLondon) May 6, 2024