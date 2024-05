Tormenta en Texas deja 7 muertos, 900 mil sin electricidad y daños significativos

Por segunda vez en menos de un mes tormentas eléctricas de rápido movimiento azotaron Texas y dejaron al menos siete muertos, destrozaron cristales en rascacielos, derribaron árboles y dejaron sin electricidad a unas 900 mil viviendas y negocios en la zona de Houston.

Las autoridades pidieron a la población que no salga a las carreteras, ya que muchas estaban intransitables y se esperaba que los semáforos no funcionaran la mayor parte de la noche.

More crazy footage from yesterday! Someone actually stepped outside to film this at Space City Birria! #houston #weather #storm pic.twitter.com/XqwGhv9SoO

Al menos siete personas murieron tras las fuertes lluvias, vientos y hasta un tornado que azotaron el jueves el sur de Estados Unidos, dejando severos daños en la ciudad de Houston, en Texas, según un nuevo balance de las autoridades.

Ed González, sheriff del condado de Harris, informó este viernes de tres nuevas víctimas, que se suman a cuatro reportadas la víspera, tras la tormenta que alcanzó vientos de 160 km por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó, además, el paso de un tornado cerca de la comunidad de Cypress, vecina a Houston.

En una publicación en sus redes sociales, González detalló que un hombre de 57 años perdió la vida tratando de mover un poste de energía que había caído con la tormenta. Una señora de 85 años falleció luego de que aparentemente un rayo impactara en su residencia y se desatara un incendio.

🌪️ Tornado Video 📹

Taken Tuesday from Baytown looking west appears to capture the EF-3 #Tornado after moving over the Houston Ship Channel

It was just previous to this that NWS indicates the twister was strongest – leveling high tension transmission towers. @KHOU #khou11 pic.twitter.com/7X3Gbt7vFe

— Tim Pandajis (@TimPandajis) January 27, 2023