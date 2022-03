VIDEO. Automovilista golpea brutalmente a adulto mayor con bastón

Un automovilista fue grabado cuando golpeó brutalmente a un adulto mayor que utiliza bastón para sostenerse de pie. Esta situación habría ocurrido porque el anciano le reclamó por no avanzar en el tráfico y él necesitaba pasar. El hecho se registró este miércoles en una carretera de El Salvador.

De acuerdo con testigos, el agresor sería trabajador de una reconocida heladería del país vecino. En la grabación se puede observar que el sujeto sin mediar palabra agarra a golpes al anciano hasta tirarlo al piso. Incluso, lo golpeó con su propio bastón. Ninguna de las personas que se encontraban en medio del tránsito intervino ante este acto.

Hace unos meses, un hombre fue grabado cuando golpeó, empujó al piso y robó a un adulto mayor luego de que este se rehusara a darle dinero mientras compraba un café.

El ataque fue grabado en una tienda ubicada en Manhattan, Nueva York, cuando un hombre no identificado se acercó a un adulto mayor de 82 años de edad que estaba ordenando un café y le exigió que le diera dinero, pero el anciano se negó, por lo que el sospechoso comenzó a pegarle ligeramente en la cabeza mientras le exigía dinero de nuevo.

Luego de varios segundos, el sospechoso se hartó y empujó al adulto mayor al piso y se retiró del lugar con el bastón que le había despojado. Dos hombres, quienes no intervinieron momentos antes cuando el anciano estaba siendo hostigado, intentaron detener al ladrón, pero este logró escapar.

WANTED for A Robbery inside of a bodega located at 219 East Broadway. #Manhattan @NYPD7pct on 6/16/21 @ 6:20 A.M. The Suspect punched the 82 yo victim and took his property. Reward up to $3500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/THGyqnCyXj

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 17, 2021