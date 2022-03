Verónica Castro habla sobre Yolanda Andrade y anuncia su posible retiro

Verónica Castro se ha convertido en una de las leyendas de México y latinoamérica gracias a su interpretación, conducción y belleza.

A sus 70 años, la famosa ha anunciado su posible retiro de la actuación tras el pronto estreno de la película “Cuando Sea Joven“.

En entrevista para un medio mexicano, la mamá de Cristian Castro aseguró que el proyecto que protagonizará a lado de Natasha Dupeyrón, quien interpretará una versión joven de la actriz, está en sus planes de ser lo último que haga de manera profesional en su vida, pues a pesar de que fue grabada hace más de 3 años y con la llegada de la COVID-19 se retrasó, sigue significando algo especial para ella.

“Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida”, comentó.

Cuando Sea Joven es dirigida por Raúl Martínez y producida por Eugenio Derbez. Trata sobre una viuda de más de 70 años que se da cuenta de que se está convirtiendo en una carga para su familia cuando, de repente, un día recupera misteriosamente su apariencia física de cuando tenía 20.

“El número 70 está en todos lados. Me llamaron de Televisa para hacer los 70 años, se juntó con mis 70, y el rostro del Heraldo fue en 1970. Si habla Verónica, la artista, va a decir que todo está divino, espléndido y maravilloso, que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia”, mencionó.

Tras la entrevista, Verónica Castro fue elogiada por sus fans por su look con el pelo lleno de canas y su belleza radiante.

El escándalo con Yolanda Andrade

En el 2019 se dio un gran escándalo luego de que Yolanda Andrade confirmara una supuesta relación sentimental con Verónica Castro.

Las conductoras se conocieron en Big Brother VIP en el 2003 y ahí surgió la amistad que después se convertiría en un matrimonio simbólico en Europa, como declaró Yolanda en entrevista con Javier Poza.

“Me casé muy enamorada, y en el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta”, comentó.

La noticia acaparó los titulares de los principales programas de espectáculos y Verónica Castro enfurecida, le respondió a Yolanda Andrade:

“Yo nunca me he casado, si no me casé con el padre de mis hijos, menos con Yolanda. Con la pena, pero no soy yo. Cómo se atreve a decirlo”, comentó la famosa en ese momento.

Ahora, Verónica comentó que aunque ha pasado ya tiempo del escándalo nunca decidió retirarse en ese momento, únicamente quería un espacio para apagar los rumores. Ahora, la también cantante ha aclarado que si realizará su retiro no es por esa polémica, sino porque ya cree que es tiempo.

