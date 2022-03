¿Will Smith realizará documental sobre el Volcán de Fuego?

Ayer se hicieron tendencia varias fotografía de Will Smith en el Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala. El famoso arribó a nuestro país en un vuelo privado.

Utilizando una gorra y una camisa a rayas, el reciente ganador de un SAG Awards sorprendió con su visita. Por el momento, se desconoce el motivo que trajo al famoso a pisar tierras chapinas.

¿Realizará documental sobre el Volcán de Fuego?

En redes sociales circuló una fotografía en donde se ve al actor sobrevolar a los alrededores del Volcán de Fuego, incluso se le brinda el crédito a un fotógrafo famoso de Guatemala.

Sin embargo, todo se trata de un montaje. La escena real corresponde al documental “Welcome to Earth” de Nat Geo en donde Will Smith es el presentador.

Cibernautas se sorprendieron con la fotografía, sin embargo, la misma es falsa y por el momento aún se desconoce la razón por la que el también cantante se encuentra en Guatemala.

“Buscando nuevos escenarios para sus futuras películas, que honor para Guatemala”, “Qué gran fotomontaje”, “Te esperamos acá en Escuintla”, “Yo quiero una fotografía con él, dónde anda”, fueron algunas reacciones de los usuarios.

Muchos especulan de que podría tratarse también sobre este documental de National Geographic y que Will Smith podría grabar en los volcanes y la selva petenera. Sin embargo, esa información aún no se confirma.

