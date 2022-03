Senador estadounidense pide que alguien asesine a Vladimir Putin

El senador estadounidense, Lindsey Graham, pidió este viernes que “alguien en Rusia” asesine al presidente ruso, Vladimir Putin, para hacer “un gran servicio” a su país y al resto del mundo. Graham, un republicano miembro del Congreso de EE. UU. desde hace más de 20 años y en ocasiones aliado cercano del expresidente Donald Trump, se pronunció sobre el conflicto ucraniano en una entrevista televisiva el jueves por la noche. “¿Cómo termina esto? Alguien en Rusia tiene que dar un paso al frente (…) y eliminar a este tipo”, dijo el senador por Carolina del Sur en la cadena Fox News.

Graham repitió el pedido en una serie de tuits, afirmando que “las únicas personas que pueden arreglar esto son los rusos”. “¿Hay un Bruto en Rusia?”, se preguntó, refiriéndose a uno de los asesinos del emperador romano Julio César. El senador, precandidato presidencial por el Partido Republicano en 2016, también se preguntó si existía “un coronel Stauffenberg más exitoso” en el ejército ruso, en alusión al oficial alemán que intentó matar a Adolfo Hitler en 1944. “Le estaría haciendo a su país, y al mundo, un gran servicio”, añadió.

The only people who can fix this are the Russian people.

Easy to say, hard to do.

Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022