“Soy leyenda” tendrá secuela: Will Smith regresa tras 15 años

En el 2012 se hablaba de que habría una secuela de Soy Leyenda, la icónica película post-apocalíptica protagonizada por Will Smith. En ese momento habían planes para la segunda parte pero por diferentes razones no se concretó el proyecto.

A 15 años del estreno de la cinta original se comienza hablar de la continuación y esta vez parece que es un hecho.

Según medios internacionales, Will Smith estará de vuelta, además de que tendrá a Michael B. Jordan como uno de sus estelares.

Will Smith y Michael B. Jordan estarán en la segunda parte de ‘Soy Leyenda’ y

Warner Bros tiene grandes planes para esta franquicia, aún cuando ya ha pasado un rato desde que la primera película de la saga se estrenó en el lejano 2007.

De acuerdo con lo que informa Deadline, Will Smith regresará para repetir su papel como Robert Neville y junto con él, Michael B. Jordan tendrá un papel protagónico aún sin revelar. La trama tampoco se ha dado a conocer como tal.

En cuanto a la parte del guionismo, el escritor Oscar Akiva Goldsman regresará para hacer lo propio justo como lo hizo en la entrega original del 2007 cuando adaptó la novela de Richard Matheson de 1954.

Aún no hay director

Lo que no es un hecho todavía es quién dirigirá la secuela. Soy Leyenda de 2007 tuvo como director a Francis Lawrence, quien además es conocido por su trabajo en Constantine, Water For Elephants, Los juegos del hambre y más. Pero por ahora, no se ha especificado al cineasta que conducirá la nueva entrega de la franquicia.

La noticia de la secuela ha cautivado a millones de fans de Smith que esperan con ansias poder disfrutarla pronto.

