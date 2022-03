Biden: “Ucrania nunca será una victoria para Putin”

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este martes que Rusia nunca podrá controlar toda Ucrania y prometió que la guerra “nunca será una victoria” para su homólogo ruso, Vladimir Putin. Desde la Casa Blanca, Biden arremetió contra Putin diciendo que la guerra se está cobrando un “precio horrible” y que ya ha creado dos millones de refugiados. “Rusia puede seguir avanzando a un precio horrible, pero esto ya está claro: Ucrania nunca será una victoria para Putin”, afirmó Biden. “Putin puede ser capaz de tomar una ciudad, pero nunca podrá controlar el país”.

A pesar de sanciones occidentales sin precedentes, Rusia ha seguido adelante con su invasión a Ucrania y tardó 13 días en aceptar establecer “corredores humanitarios” desde cuatro ciudades ucranianas. Kiev ha calificado los corredores de “trampa” porque muchas de las rutas de salida conducen a Rusia o a su aliado, Bielorrusia. Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones del alto el fuego. El número de refugiados que cruzan las fronteras de Ucrania para escapar de las ciudades devastadas por los bombardeos y los ataques aéreos superó los 2 millones, en la peor crisis de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según la ONU.

Watch live as I announce actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/u7bg2980dy

— President Biden (@POTUS) March 8, 2022