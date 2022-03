Millie Bobby Brown desata la polémica por su “vulgar” vestuario en los BAFTA

Sin lugar a duda, el paso de Millie Bobby Brown por la alfombra roja de los BAFTA, no pasó desapercibido.

Prueba de lo anterior, fueron los cientos de comentarios que surgieron en las redes sociales sobre el vestuario que decidió utilizar la joven para dicha ocasión.

Para la 75 edición de los BAFTA, la joven optó por un atuendo en color negro, el cual fue tachado de “vulgar” y “extravagante”.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se puede ver a Millie utilizando un vestuario en color negro.

BAFTA 2022 Film Awards: Millie Bobby Brown dons black velvet top and sheer skirt as she is joined by her boyfriend Jake Bongiovi on the red carpet https://t.co/YMZwgQcvYE pic.twitter.com/QjyMuH0uuR

— Tande (@tanndde) March 13, 2022