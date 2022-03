Exhiben en video a hombre acosando y agrediendo a sus empleadas

Un video difundido en redes sociales muestra cómo varias mujeres son víctimas de acoso laboral y agresiones verbales por parte de su jefe. En las últimas horas, una grabación. evidencia una escena de acoso laboral y fuerte maltrato. El clip, que fue tomado por varias cámaras de seguridad del lugar, muestra cómo el hombre actúa contra sus empleadas en una empresa de belleza.

Se trata de José Ferney Millán Pinzón, dueño de la empresa JM Salud y Belleza Colombia SAS, quien se ve en varias grabaciones gritandoles a sus empleados, quienes en su mayoría son mujeres cabeza de hogar o en condiciones vulnerables.

“Así nos den las 10 de la noche acá, usted me responde por todo lo que hay en ese tablero hoy, ¿me entendió?, ¿me está entendiendo o no?, ¿cómo me está mirando?”, se alcanza a escuchar en la grabación, en la que también se ve cómo el señalado le lanza un vaso con agua a una de las empleadas que luego es obligada a limpiarlo.