“México no es colonia de Rusia”: AMLO responde a EE. UU.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como se le conoce por sus siglas), dijo este viernes que su país no es “colonia de Rusia” ni tolera actividades ilegales de extranjeros, luego de que EE. UU. advirtiera sobre una creciente presencia de personal de inteligencia ruso en este país. “México es un país libre, independiente, soberano. No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de EE. UU.”, afirmó el mandatario en su conferencia matutina, subrayando que su gobierno no permite que extranjeros realicen actividades fuera de la ley.

López Obrador respondió así preguntas de la prensa sobre las afirmaciones del general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de EE. UU., acerca de que en México se encuentra la mayor porción en el mundo de integrantes de la organización de inteligencia militar rusa, conocida por su abreviatura GRU. “Vigilan muy de cerca sus posibilidades de tener influencia en las oportunidades y el acceso que tiene EE. UU.”, aseguró el oficial el jueves ante el Senado, donde fue consultado sobre los desafíos que enfrenta EE. UU. en la frontera con México, donde operan grupos criminales.

“No vamos a Moscú a espiar a nadie”

López Obrador manifestó que no tiene información sobre la presencia de espías rusos en México y que es respetuoso de las opiniones del mando militar estadounidense. El gobernante, que mantiene una relación fluida con el gobierno de su homólogo estadounidense, Joe Biden, recordó que su administración sigue una política de no intervención en asuntos internos de otros países y rechaza las prácticas de espionaje. “Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington”, sostuvo.

El gobierno mexicano condenó la invasión de Rusia en Ucrania, pero rechazó la posibilidad de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú. Esta semana, un partido minoritario aliado de López Obrador promovió un grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados, lo que desató críticas de la oposición y de las embajada estadounidense y ucraniana.

