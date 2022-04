El actor Alain Delon solicita eutanasia y publica su emotiva despedida

Tras sufrir dos derrames cerebrales en 2019, que lo dejaron con cierta discapacidad, el actor Alain Delon se despidió de su público, a través de una carta, luego de solicitar que le apliquen la eutanasia legalizada.

Se trata de uno de los actores más emblemáticos del cine francés que a sus 86 años, solicita la eutanasia. La noticia ha causado sorpresa entre sus seguidores.

Su hijo Anthony Delon declaró que su papá solicitó la eutanasia en Suiza, país en el que vive desde hace varios años, porque ya son insostenibles sus problemas físicos.

Delon perdió la ilusión y el sentido de la vida luego de la muerte de su esposa, Nathalie, en 2021, por lo que hoy asegura tener la fuerza necesaria para decir que no quiere vivir más.

“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no sólo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, escribió mediante una carta que su hijo hizo pública.

El protagonista de películas como El gatopardo y La piscina (cintas francesas) declaró que aprobaba la eutanasia y el derecho de cualquier persona a morir libremente. Luego de que su esposa enfermó de cáncer de páncreas, ese planteamiento lo tuvo muy presente para evitar su sufrimiento, pero no se dio.

El actor recibió la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes en 2019 como colofón de una carrera brillante, aunque ciertos comentarios señalados como homófobos y machistas, lo convirtieron en centro de muchas críticas.

“Nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo, pero hay una cosa en el mundo de la que estoy seguro y orgulloso, una sola cosa, y es mi carrera”, expresó el famoso en ese momento.

El actor Alain Delon y su hijo se mantienen a la espera de la decisión final tras la puesta en marcha de su solicitud.

