Lezcano jugará como guatemalteco según la regla 6+5 en el Clásico 320

Comunicaciones recibió la confirmación sobre el tema de Andrés Rafael Lezcano, jugador que formaba parte del cuadro albo como extranjero y a partir de ahora podrá jugar ser registrado como Guatemalteco, esto luego de su nacionalización y debut con la selección nacional.

“Lezcano puede ser alineado y tomado en cuenta como uno de los 6 jugadores de conformidad (futbolistas guatemaltecos) con lo que establece el artículo 9”, expresa la respuesta recibida por Comunicaciones de parte de la Fedefut.

Dentro de los estatutos de Liga Nacional, existe una normativa denominada 6+5 (artículo 9 del reglamento de Competición de la Liga Nacional), la cual, exige a los 12 equipos de Liga Nacional a alinear 6 jugadores elegibles por la selección guatemalteca, es decir futbolistas nacionales, y 5 extranjeros.

Los jugadores considerados nacionales son aquellos que solo elegibles para Guatemala, es decir: Nacidos en Guatemala, nacidos fuera del territorio nacional hijos de Padre y/o Madre guatemalteca o quienes hayan sido nacionalizados como guatemaltecos, este último motivo fue por el que Lezcano puede jugar como nacional.

¿En qué beneficia la nacionalización de Lezcano a Comunicaciones?

El cuadro albo, desde el clásico, podrá alinear a Andrés Lezcano como jugador de Guatemala, así que con el espacio que abre el naturalizado le permitirá a Comunicaciones utilizar un tener una nueva plaza en sus onces iniciales del lado de los extranjeros.

Comunicaciones, podría poner dentro de un mismo once hasta 6 jugadores no nacidos en Guatemala, y con la reciente incorporación de Rubilio Castillo, en el clásico ante Municipal podrían ingresar en un mismo once: José Corena (Colombia), Manuel Gamboa (Panamá), Alexander Larín (El Salvador), Juan Luis Anangonó (Ecuador), Rubilio Castillo (Honduras) y Andrés Lezcano (nacido en Costa Rica, nacionalizado guatemalteco).

Con la liberación de la plaza de extranjero en el once, Comunicaciones podrá ver nuevos parados tácticos en los esquemas de Willy Olivera.