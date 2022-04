FOTO. Yanet García y su tanga de hilo que se pierde en su booty

No hay día que pase en el que Yanet García no cause revuelo en sus diferentes redes sociales.

Actualmente, la joven nacida en Monterrey, México supera los más de 14 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Y es por medio de esa plataforma que la expresentadora del clima sube contenido altamente subido de tono.

¿La razón? Promocionar o darles “una probadita” a sus fans de lo que pueden encontrar en su cuenta de OnlyFans.

Sin embargo, varios internautas han afirmado que la joven pasó de ser muy linda a convertirse en algo muy “vulgar”.

Recientemente, la mexicana subió una fotografía en la que aparece posando totalmente de espaldas.

Su booty completamente desnudo es algo que llamó la atención, sin dejar aún lado el resto de su figura que apenas es cubierta por un arriesgado bikini.

“No escuches lo que dice la gente, mira lo que hacen”, dice el titulo que lleva la postal que ha arrancado miles de suspiros.

Sin embargo, algunos en la sección de comentarios afirmaron que dicha imagen es “deshonesta”.

Hasta el momento, la fotografía cuenta con miles de likes, sin olvidar los comentarios de sus fans.

Yanet García sigue enamorando a sus fans…

Asimismo, hace unos días atrás, Yanet decidió deleitar la pupila de sus seguidores con una sesión de fotos en un traje de baño de animal print.

Recordemos que recientemente, se vio vuelta en un escándalo, luego de afirmar que su expareja la había engañado.

La joven reveló algunos detalles y el nombre de la actriz con la que ahora sale Lewis Howes.

Se trata de Martha Higadera, quien a pesar de dichas de las declaraciones, la actriz ha sostenido que ella en ningún momento fue la “tercera en discordia”.

Sin embargo, ambos han confirmado que sostienen una relación, compartiendo tiernas imágenes en las redes.