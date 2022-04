“Tenemos ventaja, pero nada más”, advierte Carlo Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró satisfecho este miércoles tras ganar 3-1 al Chelsea en la ida de cuartos de final de la Champions, pero advirtió que “tenemos ventaja, pero nada más”.

“Hemos jugado bien el partido, con coraje, con personalidad, queremos plantear el mismo partido en la vuelta, pero nunca se sabe, tenemos ventaja, pero nada más”, dijo Ancelotti en rueda de prensa en Londres.

“La eliminatoria está abierta. Ya no hay la regla del gol doble, esa es la ventaja del Chelsea”, afirmó el técnico merengue.

“Es un equipo que respetamos mucho, hoy el Real Madrid ha sido mejor, pero hay otro partido en el que puede pasar de todo”, insistió Ancelotti.

“La clave ha sido que hemos salido muy bien desde atrás con el balón, buscando espacios entre líneas, ahí Vinicius y Benzema eran muy peligrosos, han hecho combinaciones muy buenas”, añadió.

El técnico italiano se deshizo en elogios hacia Benzema, autor de los tres goles merengues, asegurando que “mejora como el vino”.

“Como el vino, cada día es mejor. Es un jugador que está bien, cada día tiene más liderazgo, se siente importante y creo que esto marca la diferencia en él. Sabe que es un jugador importante y tiene un comportamiento ejemplar para todos”, concluyó Ancelotti.

Tuchel, molesto

Por su lado, el entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, admitió que su equipo hizo un mal partido y no tuvo opción ante el Real Madrid.

“Tenemos que recuperar nuestro nivel. No sé dónde se ha ido desde el parón de partidos de selecciones, pero la primera parte hoy fue una repetición de la segunda que hicimos ante el Brentford (derrota 4-1). Y estamos en unos cuartos de final de la Liga de Campeones”, lamentó.

“No podemos esperar un buen resultado jugando así. Ahora tenemos que pensar en el sábado y en el partido en Southampton (en la Premier League), no en la vuelta en el Bernabéu, porque si no no conseguiremos ni un punto”, apuntó.

Tuchel admitió “no tener explicación” para las dos derrotas consecutivas de su equipo. “Es alarmante recibir siete goles en dos partidos”, dijo.

“Si no nos recuperamos mentalmente rápidamente, no ganaremos en Southampton y no tendremos ninguna opción en la vuelta (ante el Real Madrid, la próxima semana)”, sentenció.

*Información de AFP