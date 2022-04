“Asumo la responsabilidad, pero seguro el cuerpo técnico me arropa”, dijo Espinoza

Finalizado el encuentro que terminó en victoria para San Cristóbal y Nieves 1-2 ante Guatemala en el estadio Pensativo, el técnico nacional Edy Espinoza salió a conferencia de prensa para hablar sobre el resultado que deja al borde de la eliminación al combinado nacional en el clasificatorio al Concacaf W.

Guatemala se encuentra empatada a puntos con Costa Rica (un partido menos) y junto a San Cristóbal y Nieves con 6 unidades, las nacionales luego de perder, esperarán al duelo de este sábado entre las costarricenses y Curazao para conocer la diferencia de goles que tendrán que superar, en caso la victoria sea para las centroamericanas.

“Lamentablemente no conseguimos el objetivo de llegar a Costar Rica con los puntos que deseábamos y los goles que nos permitieran encarar un partido con más tranquilidad”, inició Espinoza.

Con un rostro de impotencia, el técnico de la “azul y blanco” se mostró autocrítico con el resultado. “Estoy tocado por la situación, generamos opciones de gol y no se nos dieron. Nos generaron peligro muy fácil y no supe encontrar el punto para conseguir el resultado”, expresó.

¿Quién o quiénes son los mayores responsables de la derrota?

“Nosotros como cuerpo técnico. Somos los responsables de escoger a las jugadoras e implementamos el juego. Yo saco a las jugadoras de la responsabilidad de esta dura derrota y asumo la responsabilidad, pero seguramente el cuerpo técnico me arropa”, respondió Espinoza.

La lesión de María Amanda Monterroso

La capitana de la selección nacional salió lesionada al minuto 43 por una aparente lesión muscular y sin dar detalles, el entrenador casi confirmó que la atacante no estará en el duelo frente a Costa Rica el próximo 12. “María Amanda prácticamente la tenemos fuera del partido ante Costa Rica, es algo lamentable para la selección, pero tenemos un grupo que tenia jugadoras que están buscando oportunidades y que tienen capacidades”, dijo.

¿La baja de Monterroso permitirá convocar una nueva jugadora en selección?

“En este momento no lo hemos pensado, lo analizaremos con el cuerpo técnico, tenemos a: Celsa Cruz, Madelyn Ventura, Savianna Gómez, Aisha Solorzano, creo que podemos suplirla”, añadió.

¿Se arrepiente de alguna decisión técnica tomada en este encuentro?

“Del partido no me escuraré en ningún momento. Lamentablemente Leslie Ramírez y Andrea Álvarez son jugadoras que no han tenido ritmo de juego en los equipos, pero son nuestras jugadoras importantes, esto fue en conjunto”, expresó Espinoza.