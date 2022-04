Guardiola y Klopp se elogian previo a jugarse la Premier el próximo domingo

En opinión de Pep Guardiola, el entrenador del Liverpool Jürgen Klopp es el mayor rival de su carrera, mientras que el técnico del Manchester City prepara una importante batalla por el título de la Premier League este domingo.

Los ‘Citizens’ y los ‘Reds’ son los candidatos a coronarse este curso en la liga inglesa, donde los primeros son líderes con un punto de ventaja sobre el Liverpool, segundo, antes de su crucial pulso en el Etihad Stadium.

La admiración de Guardiola hacia Klopp es tan fuerte que consideró este viernes al alemán como un rival todavía más importante que José Mourinho: “Jurgen, como entrenador, ha sido el rival más grande que jamás he tenido en mi carrera y creo que lo que los dos equipos proponen es bueno para el fútbol. Me acordaré de mi etapa aquí cuando esté retirando jugando al golf, me acordaré de que mi mayor rival fue el Liverpool, eso seguro”.

Una victoria del City el domingo sería un gran paso hacia una nueva conquista del título inglés, pero el Liverpool puede ponerse líder si vence.

Guardiola intentó relativizar la relavancia del partido: “Estos tres puntos serán muy importantes, pero todavía quedarán siete partidos, 21 puntos, y muchas cosas, con la Liga de Campeones y la FA Cup”.

Klopp también dedicó palabras de elogio a Guardiola, afirmando que es el “mejor entrenador del mundo”.

El técnico catalán le respondió, diciendo que no se ve con ese estatus: “Muchas gracias, pero no es así (…) Me gustaría poder decir que soy el mejor, pero no es verdad”.

Por otra parte, otro de los grandes nombres del partido del domingo, el atacante egipcio del Liverpool Mohamed Salah, habló este viernes de las negociaciones en curso con la dirección de su club, admitiendo que era “un tema sensible”.

Salah tiene contrato con los ‘Reds’ hasta junio de 2023. Desde hace tiempo se negocia su eventual renovación.

“Hay muchas cosas que la gente no sabe”, dijo el viernes Salah a la televisión Sky Sports News. “No puedo ser egoísta y hablar de mi situación porque entramos en el periodo más importante (de la temporada) para el equipo”, apuntó.

*Con información de AFP