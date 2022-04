A Dani Alves le gustaría el regreso de Messi al Barcelona

En entrevista para Mundo Deportivo, el lateral brasileño Dani Alves comentó que le fascinaría que, al igual que Michael Jordan en la NBA, Lionel Messi regresara al Barcelona para despedirse en casa.

Dani Alves, desconoce si el escenario es posible en el corto plazo. Lo que tiene claro es que, si la decisión dependiera de él, Lionel Messi volvería al FC Barcelona cuanto antes.

¡Una última oportunidad! ⚽🏆

Desde Barcelona, Dani Alves habló sobre Lionel Messi afirmando que: "puede tener su último baile". Aquí las declaraciones completas del lateral brasileño. 👇https://t.co/F9g6BUs0YV — Diario Líbero (@diario_libero) April 9, 2022

Dani Alves sueña con el regreso de Messi al Barcelona

En entrevista para Mundo Deportivo, el lateral brasileño no esocondió su deseo de volver a compartir vestuario con Lionel Messi, como ya lo habían hecho en la etapa dorada del Barcelona en los últimos años.

“En el fútbol ya no me sorprende nada, porque desde que salí de mi casa con 15 años he vivido tantas cosas que nada me sorprende. Pero no tenerlo es obvio que no es la mejor escena, nacimos uno para el otro y el otro para el uno. Pero es como la pareja, a veces te enfadas, pero luego vuelves. ¿Que vuelva? Yo si quiere le invito, mi casa es su casa. El último baile estaría bien, lo hizo Jordan y lo podría hacer él”, afirmó el brasileño.

Dani Alves y un mensaje para Messi 🇦🇷🤝🇧🇷 🎙️ Sport pic.twitter.com/6av2k2xQel — Diario Olé (@DiarioOle) April 9, 2022

Al icónico lateral brasileño le fascinaría compartir, una vez más, con el mejor socio que ha tenido en el fútbol profesional y con quien más títulos conquistó.

“A este equipo le falta poca cosa, pero Messi podría ser lo que le falta a cualquier equipo. Estamos hablando de otra cosa; si estuviera a mi alcance, pillaba el avión, me iba allí y se lo traía aquí a la gente otra vez, con un lacito”, aportó Dani Alves.

Lionel Messi y Dani Alves conquistaron 23 títulos colectivos juntos en su etapa con el Barcelona.

🔵🔴 Dani Alves: "Si lo de dejarme fuera de la Europa League me lo hacen con 25 años nos liamos a puñetazos" 😢🕺 "Messi podría volver un ‘añito’ conmigo para un último baile" 🏟️💪 "Lo justo hubiera sido ganar 0-6 en el Bernabéu"https://t.co/JD500Sf65X — Tiempo de Juego (@tjcope) April 9, 2022