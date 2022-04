Video muestra presunta violencia de Jada Pinkett contra Will Smith

La relación entre Will Smith y Jada Pinkett Smith pudo haber estado destinada al fracaso desde el principio, según medios internacionales, pero ella parece negarse a seguir adelante con la misma y dejar a su pareja solo.

Los dos actores han estado juntos desde los años 90 y tiene tres hijos. Smith confirmó en una entrevista para el programa “The Breakfast Club” que se sentía decepcionado de su pareja. También compartió los celos que tenía sobre el rapero Tupac Shakur.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith)

Jada y Tupac tienen una relación de años, desde que era niños y la mantuvieron aun cuando ella ya salía con Will Smith. Este sentimiento lo tuvo que vivir el actor por mucho tiempo, según declaró. Y después de esto, los problemas entre ambos aparecieron, pero, según lo contado, la esposa es que parecería la “villana del cuento”.

No obstante, esta inesperada postura no ha hecho más que alimentar las acusaciones que pesan sobre Jada de que ha venido abusando psicológicamente de Will durante toda su relación.

-->

En las imágenes se escucha al actor decir: “Yo diría: no empieces a filmarme sin preguntarme si puedes filmarme”, respondía Will Smith ostensiblemente molesto.

“Oh, Dios mío. Esther, ven a ayudarnos de nuevo, por favor. Todavía estoy lidiando con tonterías. ¿Dirías que ella nos ayudó a sanar las heridas que nos causamos?”, insistía Jada Pinkett mientras seguía grabando al actor. “Mi presencia en las redes sociales es mi pan y mantequilla, ¿de acuerdo?. Así que no puedes usarme simplemente para las redes sociales y no, ya sabes, no empieces a rodar. Estoy parado en mi casa. No empieces a rodar. No…”, rogaría un Will Smith molesto y triste.

Por el momento, el actor no ha comentado nada al respecto de la resolución de La Academia de Cine.

►La Academia prohíbe a Will Smith asistir a los Oscar por 10 años