Videos revelan el caos en Shanghái ante medidas por Covid-19

Los habitantes de Shanghái, en China, han comenzado a realizar protestas y saqueos a los principales comercios de la ciudad tras los estrictos confinamientos por el alza en casos de contagios de Covid-19, un hecho que ocurrió luego de una ronda de pruebas de coronavirus, las cuales aún continúan en ese lugar.

En redes sociales se han visto las impresionantes escenas de personas que van en masa a los supermercados tomando prácticamente todo lo que encuentren a su paso. La situación se desató tras las restricciones que, entre varios aspectos, prohíbe el paso de los habitantes, lo cual ha dejado a muchos sin alimentos y productos higiénicos.

Las personas en la capital comercial de China se quejan de que las tiendas de comestibles en línea se quedan a menudo sin mercancía. Algunas recibieron raciones del gobierno con carne y verduras durante unos días, pero sin saber cuándo se les permitirá salir, la ansiedad aumenta. En los videos, se puede detectar cómo algunos de los habitantes gritan en los edificios, muchos afirman que es una desesperante acción ante los temores y efectos que producen en varios el aislamiento.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz

— Patrick Madrid ✌🏼 (@patrickmadrid) April 9, 2022